Incidenti stradali: la colpa è sempre degli altri, ma ci fidiamo di loro

Gli italiani al volante non si considerano un pericolo, né per se stessi né per gli altri. Il dati che emergono dagli ultimi sondaggi e ricerche rivelano che quasi l'80% degli autisti si considera rispettoso delle regole, anche in assenza di controlli, e più dell'80 per cento è sicuro della proprie capacità nella guida. La quasi totalità degli automobilisti, inoltre, è convinto che la causa degli incidenti sia colpa degli altri che commetterebbero errori di guida o non rispetterebbero il codice della Strada. Un sondaggio realizzato da Continental, produttore di componenti per auto e pneumatici, rivela però che alla domanda "in cosa ripone più fiducia per avere maggiore sicurezza sulle strade?”, il 35 per cento degli intervistati risponde "sul senso di responsabilità dei guidatori" , seguito a netta distanza da presenza delle Forze dell'Ordine e standards del veicolo.

Come vanno le cose a Napoli: gli ultimi dati, diffusi a inizio anno dall'ACI, dicono che tra Napoli e provincia sono in aumento incidenti e relative conseguenze. In particolare, si registra un +2,4% dei sinistri e +4,4% di vittime. A rischio sono soprattutto i giovani: un morto su quattro, infatti, ha meno di 30 anni. Per quanto riguarda le cause, sono da attribuire principalmente all'alta velocità e alla distrazione dovuta per lo più all'uso di devices mentre si guida: insomma, c'è molto su cui riflettere.