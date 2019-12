Autovelox e tutor: ecco in Campania dove si trovano

Per invitare gli automobilisti a rispettare i limiti e prevenire così gli incidenti moderando l'andatura, la Polizia di Stato pubblica on-line, aggiornato con cadenza settimanale, l'elenco delle tratte stradali e i giorni in cui sono operativi gli strumenti di controllo della velocità (Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser, Telelaser Trucam) e, per le autostrade, i sistemi complessi (tutor) per il controllo della velocità media. Con la stessa cadenza settimanale, viene resa nota anche la programmazione dei servizi di controllo della velocità con apparecchiature mobili con l'indicazione delle strade e delle giornate in cui saranno effettuati.

Queste le tratte con sistemi attivi tra il 27 e il 29 dicembre in Campania, con l'indicazione delle relative province di appartenenza

27 dicembre 2019

Autostrada

A / 01 Milano-Napoli CE

A / 03 Napoli-Salerno-Reggio Calabria SA

A / 03 Napoli-Salerno-Reggio Calabria NA

A / 16 Napoli-Canosa AV

A / 2 del Mediterraneo SA

A / 30 Napoli-Salerno SA

A / 30 Napoli-Salerno CE

Raccordo Autostradale

RA / 02 Salerno-Avellino AV

RA / 09 di Benevento BN

Strada Statale

SS / 268 del Vesuvio NA

SS / 7 Appia CE

SS / 7 Appia Quater via Domitiana CE

Strada Provinciale

SP / 430 SA

28/12/2019

Autostrada

A / 01 Milano-Napoli CE

A / 03 Napoli-Salerno-Reggio Calabria SA

A / 03 Napoli-Salerno-Reggio Calabria NA

A / 16 Napoli-Canosa AV

A / 2 del Mediterraneo SA

A / 30 Napoli-Salerno SA

Raccordo Autostradale

RA / 02 Salerno-Avellino AV

Strada Statale

SS / 18 Tirrena Inferiore SA

SS / 268 del Vesuvio NA

SS / 7 Appia CE

SS / 7 Appia Quater via Domitiana CE

29/12/2019

Autostrada

A / 01 Milano-Napoli CE

A / 03 Napoli-Salerno-Reggio Calabria SA

A / 03 Napoli-Salerno-Reggio Calabria NA

A / 16 Napoli-Canosa AV

A / 2 del Mediterraneo SA

A / 30 Napoli-Salerno CE

A / 30 Napoli-Salerno SA

Raccordo Autostradale

RA / 02 Salerno-Avellino AV

Strada Statale