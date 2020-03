Coronavirus, troppi anziani sui trasporti pubblici. E da lunedì altri tagli alle corse

Mentre si registra il ricovero in terapia intensiva di un dipendente ANM e Napoli e la Campania sono in pieno allarme per l'avanzare dell'epidemia di Coronavirus, sui mezzi pubblici ci sono ancora tantissime persone. Il presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli Nino Simeone, già intervenuto sulla questione con un messaggio dai toni preoccupati, torna a chiedere un intervento urgente per garantire la sicurezza di autisti e utenti dei mezzi pubblici.

"Servono urgentemente procedure di controllo - spiega telefonicamente Simeone a NapoliToday - a bordo degli autobus ci sono tanti, troppi anziani - evidenzia Simeone - Mi chiedo perché, dove vanno e, soprattutto, perché nessuno controlla. In questo modo espongono a serio pericolo non solo se stessi ma anche gli autisti e quanti devono necessariamente utilizzare i mezzi pubblici per andare a lavoro. Quegli anziani vanno fermati, e con la massima urgenza, prima che sia troppo tardi".

La foto in alto, in particolare, è stata scattata su un mezzo della Linea C63 che effettua il percorso v. Nicolini - v. Ponti Rossi - v. Capodimonte - Basilica Incoronata - c.so A. di Savoia - v. S. T. degli Scalzi - v. Pessina - p.zza Dante - v. Conte di Ruvo - v. Costantinopoli - p. Museo - v. S. T. degli Scalzi - c.so A. di Savoia - Tondo di Capodimonte - Basilica Incoronata - Giardini della Principessa Jolanda - v. Capodimonte - v. P. Rossi - v. Nicolini.

"Lunedì sono previste altre riduzioni alle linee di bus, metro, funicolari e cumana - dice Simeone - tagliando eccessivamente il trasporto pubblico si rischiano assembramenti e contagi, così non metteremo mai fine alla pandemia".

Sostieni NapoliToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: