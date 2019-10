Punti patente: come fare controllo e verifica del saldo e come recuperarli

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia ormai oltre 15 anni fa per ridurre il numero degli incidenti e delle vittime della strada. Ad ogni automobilista in possesso della licenza di guida sono assegnati 20 punti iniziali suscettibili di volta in volta di decurtazioni in caso d'infrazione delle norme del codice della strada: il numero dei punti da decurtare è stabilito dal Codice della Strada in base alla gravità dell'infrazione commessa.

Per i neopatentati (primi 3 anni di patente) è prevista una decurtazione doppia dei punti(es. se la sanzione prevede 5 punti, per un neopatentato saranno 10). In caso di più violazioni contemporanee, il punteggio totale detraibile non può eccedere i 15 punti, a meno che non venga sospesa o revocata la patente.

All'esaurimento dei punti, l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio notifica all'interessato il provvedimento di revisione della patente. Se entro 30 giorni dalla data di notifica, il soggetto non si sottopone ai relativi accertamenti, la patente è sospesa a tempo indeterminato

La disciplina della patente a punti si attua anche al Certificato di Idoneità alla Guida dei Ciclomotori (CIGC o, più comunemente, "patentino"), ma non sono previste decurtazioni nei confronti dei minorenni titolari di CIGC o patente di categoria A1.

Quando i 20 punti a disposizione risulteranno azzerati, per poter tornare al volante dell'auto sarà necessario sostenere di nuovo l'esame di guida, sia teorico che pratico.

Come recuperare i punti: I punti possono essere recuperati seguendo corsi a pagamento presso le autoscuole oppure non commettendo alcuna infrazione per almeno due anni: chi non commette infrazioni, infatti, guadagna due punti ogni anno e può accumulare fino a un massimo di 30 punti. I neopatentati che non commettono infrazioni, invece, guadagnano un solo punto ogni anno fino a un massimo di 3.

Sono diversi i modi per scoprire quanti punti si hanno sulla patente:

Patente a punti: verifica telefonica

Il saldo punti della propria patente può essere verificato da telefono fisso al numero 848 872 872. Attenzione: non si tratta di un numero verde, ma la telefonata ha il costo di una chiamata urbana. Una volta in linea, sarà sufficiente seguire le istruzioni impartite dalla voce guida, selezionando di volta in volta l'opzione dalla tastiera.

Verifica online punti patente

Ogni automobilista in possesso della licenza di guida può registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it che fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Creato e attivato il proprio profilo, sarà possibile conoscere il proprio saldo punti navigando nei menù del portale.

App per controllare punti patente

IPatente, per Android e iOSSe , è l’applicazione messa a disposizione dalla Motorizzazione Civile per chi è registrato a www.ilportaledellautomobilista.it. L'app, oltre alla verifica del saldo punti, consente di effettuare anche altre operazioni come controllare la scadenza del bollo o della revisione dei veicoli.

Corsi di recupero punti patente

Chi sta per esaurire la disponibilità di punti e vuole evitare di dover rifare l'esame di guida può seguire un "corso di recupero": si tratta di corsi appositi, organizzati dalle autoscuole o da enti autorizzati dal Ministero. I possessori di patente A e B, in genere, in questo modo possono recuperare fino a 6 punti. I possessori di patenti C, C+E, D, D+E, KA e KB possono invece arrivare a recuperarne fino a 9, ma la durata è superiore.

I prezzi dei corsi di recupero per i punti della patente variano di autoscuola in autoscuola, tuttavia, il costo medio per un corso di recupero di 6 punti per le patenti A e B può arrivare a costare tra i 180 euro e i 200 euro. I corsi per recuperare 9 punti, invece, svariano tra i 250 e i 400 euro.