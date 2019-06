"Papà fa caldo": la campagna di sensibilizzazione per l'estate

La cronaca è purtroppo piena di notizie di bimbi dimenticati in auto, per ore, al caldo, da genitori stressati e pressati da impegni di lavoro e famiglia. Dimenticanze dagli esiti il più delle volte fatali perché il veicolo parcheggiato si trasforma in una sorta di forno che non lascia scampo ai piccoli.

Per sensibilizzare sulla necessità di prestare la massima attenzione quando si viaggia in auto con neonati e bambini piccoli, è stato realizzato uno spot, interamente made in Naples che sarà presentato mercoledì 26 giugno, alle 11.30, nella sede dell’Università Telematica Pegaso a Palazzo Zapata, in piazza Trieste e Trento, da Gigi & Ross che lo hanno scritto, con Oreste Ciccariello, e diretto oltre che interpretato insieme con Cristiano Di Maio.

"Papà fa caldo" è lo slogan dello spot prodotto dalla casa editrice Rogiosi e promosso dall'Associazione Arti e Mestieri, con il contributo e il patrocinio di Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, Università Telematica Pegaso, Fadep Costruzioni, Associazione Liber@Arte.