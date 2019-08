Autovelox e tutor: le 4 migliori app del 2019 per smartphone e android

Le app per smartphone Android e smartphone iOS che informano sui diversi limiti di velocità delle varie tratte e sull’eventuale presenza di autovelox - fissi o mobili - sono un ausilio irrinunciabile per qualsiasi tipo di automobilista. Più che vasta l’offerta sugli store di Apple e Google, ecco quali sono le migliori del 2019

Waze

Da poco acquistata da Google per circa un miliardo di euro, si tratta di un' app molto “social” dotata di un software di navigazione che mostra su mappa la posizione degli autovelox fissi e di quelli mobili di volta in volta segnalati da altri utenti. Compatibile con i sistemi Tutor e Vergilius, Waze segnala anche distributori di carburante com prezzi particolarmente convenienti, ZTL ed eventuali incidenti. Per comunicare alla app la presenza di dispositivi lungo il percorso è sufficiente cliccare sull’apposito tasto.

Autovelox Fissi e Mobili

Come dice il nome, l’applicazione “Autovelox Fissi e Mobili”, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, mostra su mappa gli autovelox fissi e quelli mobili ma anche le fotocamere ai semafori presenti in tutta Italia ed Europa. Il database è aggiornato quotidianamente, anche grazie alla collaborazione degli utenti, e ha un’interfaccia chiara e semplice.

Autovelox!

Autovelox! è tra le app più famose per la segnalazione di autovelox fissi, mobili e sistemi per la rilevazione della velocità media. Avvisa della presenza dei dispositivi di rilevamento informando sulla loro distanza e sul limite di velocità sulla tratta. La funzione background consente di utilizzare l’app a schermo spento o in contemporanea con un navigatore. L'utente può inserire in tempo reale la presenza di eventuali autovelox mobili rilevati lungo il tragitto.

Autovelox Italia

Sviluppata da Sygic questa app ha un archivio di circa 60.000 camere, integrato con informazioni sui semafori con sistema di rilevamento delle infrazioni e sui sistemi mobili di volta in volta segnalati dagli utenti. La versione Premium include l’opzione Dash camera per registrare video utili eventualmente in caso di incidente.

