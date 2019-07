Le 8 cose più utili da avere in auto

Oltre agli accessori imposti dalla legge - come il triangolo segnaletico e il giubbotto catarifrangente - in auto non dovrebbero mai mancare alcuni utilissimi oggetti. Ecco quali:

Kit d’emergenza/pronto soccorso

Spesso di serie nelle nuove autovetture, si tratta di una comoda scatola che contiene prodotti utili per il primo soccorso come disinfettante, cerotti, garze sterili e bende.

Scopri di più su Amazon.it a 17 euro

Cavi batteria auto e avviatore di emergenza

Per qualsiasi evenienza, meglio avere sempre nel portabagagli i classici cavetti per la ricarica della batteria o, in alternativa, per non dipendere da altri, un avviatore di emergenza dotato di pacco batterie integrato spesso fornito anche di torcia integrata. L'avvitatore, inoltre, all'occorrenza, può ricaricare anche smartphone e tablet.

Cavetti per la ricarica della batteria a 27 euro

Avviatore di Emergenza a 85 euro

Martelletto di emergenza

economico e facile da utilizzare, consente di tagliare facilmente le cinture di sicurezza in caso di necessità e di rompere il vetro per uscire rapidamente dalla macchina in caso di incidente. Da conservare nella consolle centrale o nel portaoggetti della portiera, dal lato del conducente.

Scopri di più su Amazon.it a 8 euro

Estintore per auto

Sul mercato si trovano modelli da 1 KG, di dimensioni ridotte e quindi non molto ingombranti. Hanno costo contenuto, spesso forniti con supporto removibile per il fissaggio nel bagagliaio, possono essere più che preziosi

Scopri di più su Amazon.it a 18 euro

Set di lampadine e fusibili

Pratici ed economici set di emergenza, con vari modelli di lampadine e fusibili di ricambio, consentono di fronteggiare ogni emergenza

Scopri di più su Amazon.it a 19 euro

Telo parasole e raschietto per il ghiaccio

Indispensabile in caso di soste prolungate all'aperto durante il giorno in estate, in nessuna automobile dovrebbe mancare un telo parasole per il cruscotto che protegge l’abitacolo. Indispensabile in inverno, invece, il classico raschietto per rimuovere il ghiaccio, di qualità per non rischiare di rigare il parabrezza

Parasole Auto a 14 euro

Raschietto per ghiaccio a 6 euro

Gallery