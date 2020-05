Ztl attive e lavori: cosa ci aspetta la prossima settimana in città

Da lunedì 11 maggio tornano in funzione i varchi delle Ztl, sospesi all'inizio del lockdown per consentire una più agevole mobilità sul territorio metropolitano. La notizia, arrivata ai consiglieri attraverso un comunicato congiunto del vicesindaco e assessore ai Trasporti e viabilità Enrico Panini e dell'assessore alla Mobilità sostenibile Alessandra Clemente, è stata confermata oggi dalla stessa Clemente, intervenuta in videochiamata alla riunione odierna della commissione Mobilità, dedicata alla ripresa dei lavori in Corso Vittorio Emanuele.

Il presidente della Commissione Mobilità, Nino Simeone, ha però annunciato che presenterà un'apposita richiesta per ottenere la sospensione del provvedimento che inevitabilmente avrà pesanti ricadute sulla mobilità cittadina, già messa alla prova delle restrizioni all'utilizzo dei trasporti pubblici imposte dalla Fase 2.

I lavori al Corso Vittorio Emanuele

Sui lavori al Corso Vittorio Emanuele, si segnala la riapertura del cantiere che da Piazzetta Cariati arriva fino all'altezza dell'Università Suor Orsola Benincasa.

A partire da lunedì 11 Maggio la circolazione in via Salvator Rosa, nel tratto tra Piazza Mazzini e via Matteo Renato Imbriani, sarà a senso unico in discesa.

Dalla prossima settimana, poi, i cantieri si sdoppieranno, con l'inizio dei lavori anche sul versante di Piazza Mazzini, nel tratto fino a Vico Troise.

La buona notizia è che la durata dei lavori dovrebbe passare da 400 a 300 giorni, salvo imprevisti.

L'accesso agli esercizi commerciali presenti nell'area sarà consentito attraverso passerelle, come già avviene nella zona di Cariati, mentre la circolazione dei veicoli avverrà a senso unico alternato, regolato da semafori mobili.