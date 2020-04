Trasporto pubblico e cantieri: le novità in Campania per i prossimi giorni

La Regione Campania ha reso note sulla propria pagina Facebook le novità che nei prossimi giorni riguarderanno i trasporti pubblici e la viabilità. Ecco di cosa si tratta:

Trasporto pubblico

- BusItalia Campania: tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID-19 e della riduzione dell'orario d'esercizio dei collegamenti che non prevede corse durante i giorni festivi, venerdì 1° maggio il servizio autobus non verrà effettuato.

- Anm: in occasione della festività del del 1° maggio 2020, sono chiuse al pubblico sia la Linea 1 della metropolitana di Napoli sia la funicolare di Chiaia. Le funicolari Centrale e Montesanto svolgono invece il proprio servizio dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Mentre autobus, tram e filobus rispettano l'orario festivo ordinario.

I parcheggi sono fruibili per i soli clienti abbonati.

Restano in funzione le sole scale mobili intermodali del quartiere Vomero e l'ascensore del quartiere Sanità. Tutti chiusi gli altri ascensori

Nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19, ACaMIR garantisce la continuità del servizio “Muoversi in Campania” attraverso notiziari di testo in luogo dei video fino ad oggi pubblicati che torneranno on-line al termine dell'emergenza.

Cantieri

- A3 Napoli-Salerno: per lavori di manutenzione alla "galleria Castello", dalle 20.00 di lunedì 27 alle 6.00 di martedì 28 aprile è chiuso il tratto compreso tra le uscite Cava de' Tirreni e Salerno in direzione Sud. Lo stesso, tratto dalle ore 21.00 alle ore 6.00 viene chiuso anche in direzione Napoli.

- A16 Napoli-Canosa: per lavori di manutenzione, fino a lunedì 4 maggio, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 è chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Grottaminarda e Vallata in direzione Canosa.

- Asse Mediano: per lavori di manutenzione, fino a giovedì 30 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00 è attivo il restringimento di carreggiata in tratti saltuari lungo tutto l'asse ed in entrambi i sensi di percorrenza.