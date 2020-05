Piazza Amedeo, proseguono i lavori nella stazione della Metro

Per completare i lavori di sostituzione della seconda passerella pedonale nella fermata di Napoli Piazza Amedeo, da oggi e fino a domenica stop ai treni della linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, quindi, i collegamenti con Salerno, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata Centrale avranno come capolinea la stazione di San Giovanni Barra, dove sarà attivo anche un servizio di bus navetta da e per Napoli Centrale.

La stazione di Campi Flegrei sarà capolinea per i collegamenti con Pozzuoli, mentre alcuni treni da e per Caserta avranno origine o fine corsa a Napoli Centrale. Informazioni dettagliate sono disponibili nelle stazioni, sui canali informativi on line del Gruppo Fs Italiane e sui sistemi di vendita telematici Trenitalia, aggiornati con le variazioni all’offerta commerciale.