Cosa ci facevano Augusto e Virgilio a Scampia

Scampia era il nome di un'antica masseria sorta lungo la via Atellana, verso il limite occidentale di Secondigliano, nella parte che conduce a Capodichino: si estendeva per diversi ettari ed era di proprietà del marchese di Tacciano, ultima traccia dei fasti e dell'importanza della via Atellana.

Fondata dagli Osci, l'Atellana collegava Capua a Napoli passando per la città di Atella - da cui appunto prendeva il nome - e per la posizione e le straordinarie risorse del territorio che attraversava ebbe vita fiorente fino all'unidicesimo secolo. Parte del tracciato della via Atellana è conservato oggi nel comune di Frattaminore, Sant'Arpino, Succivo e Orta di Atella.

Nei secoli l'Atellana fu percorsa da personaggi a dir poco illustri: gente del calibro di Augusto, Mecenate e Virgilio.

La strada e la zona che attraversava iniziarono a perdere d'importanza intorno all'anno 1000 d.C., dopo che il primo nucleo normanno si stabilì ad Aversa: il collegamento tra Capua ed Atella venne infatti sostituito da quello tra Capua ed Aversa