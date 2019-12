Autostrada: attiva anche in Italia la nuova funzionalità di Waze

Le app di navigazione per auto e moto hanno sempre puntato a far raggiungere la meta nel minor tempo possibile, evitando rallentamenti, ingorghi e giri a vuoto. Grazie a Waze adesso è possibile anche conoscere in anticipo i costi delle tratte sottoposte a pedaggio e dunque decidere, in piena consapevolezza, se risparmiare tempo pagando l'autostrada o risparmiare denaro ripiegando su un percorso alternativo.

Attivata inizialmente negli USA e in Canada, la funzione "costo pedaggio" è stata estesa progressivamente agli utenti dell'app di tutto il mondo, fino ad arrivare anche da noi.

Come utilizzare la funzione "Pagamento pedaggio": Utilizzare la nuova funzione di waze è semplice e intuitivo. E' infatti sufficiente impostare la destinazione, cliccare su "vai" e quindi (dopo il calcolo del percorso) su "percorsi" per far apparire il costo al centesimo di euro del pedaggio.

Grazie al capillare lavoro d'indagine delle decine di migliaia di Map editor attivi ogni mese, l'app fornisce inoltre indicazioni anche sull'orario migliore per la partenza rispetto a ciascun percorso alternativo, dunque consente di avere a portata di click la soluzione per viaggiare senza intoppi e risparmiando