Pizza Village, dall'11 settembre sospesa la ciclabile sul lungomare

Nei giorni della IX edizione del “Pizza Village”, in previsione di un più che consistente afflusso di pubblico come già nelle passate edizioni della kermesse, scatta in città un particolare dispositivo temporaneo per il traffico.

Sospesa la ciclabile In particolare, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e la confluenza con viale A. Dohrn, dall'inizio dell'allestimento della kermesse - l'11 settembre - e fino all'ultimazione dello smontaggio - che inizierà il 22 settembre - è stata disposta la sospensione della pista ciclabile, con contestuale obbligo per i ciclisti di condurre a mano il velocipede nel tratto interessato, secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del Codice della Strada. A carico degli organizzatori della manifestazione l'obbligo di indicare, con opportuna segnaletica, l'utilizzo di viale Anton Dohrn come percorso consigliato per le bici.

Data la sua natura temporanea, il provvedimento sarà attuato mediante sbarramenti e delimitazioni delle carreggiate, e la zona sarà vigilata dalla Polizia Locale unitamente agli agenti della Forza Pubblica.