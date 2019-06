Piazza Nazionale si rifà il look

Dopo la sparatoria in cui è rimasta ferita la piccola Noemi e i giorni bui della paura, grazie ai volontari di Retake Napoli, alla IV Municipalità, al comitato "Orgoglio Vasto" e a numerosi cittadini e commercianti della zona, piazza Nazionale è tornata oggi sotto i riflettori come simbolo di speranza e di collaborazione costruttiva tra cittadini e istituzioni. In tanti, infatti, stamattina, hanno lavorato sotto un sole cocente per pulire la scalinata, la fontana, le aree verdi - dove sono stati piantati fiori e erbe aromatiche - ridipingere i mattoncini dei muretti e i laterali della fontana che sono stati abbelliti con un disegno.

"Una straordinaria giornata di partecipazione - ha sottolineato il presidente della IV Municipalità Giampiero Perrella, in prima fila, assieme ad alcuni consiglieri, con guanti e attrezzi da lavoro - per restituire decoro ad una delle piazze più importanti della città. Uno dei motivi che rende sicuramente importante e meritevole quest'iniziativa - ha aggiunto Perrella - è che i cittadini, nell'ottica della sussidiarietà, vengono in soccorso dell'amministrazione e si prendono cura dei luoghi che quotidianamente vivono". E infatti l'augurio di Perrella è che l'iniziativa non resti un evento isolato, ma si crei una sinergia in modo da riuscire ad intervenire in tante altre aree: il lavoro da fare è molto, e sarà anche necessario curare le piantine e completare la pulizia.

Anche se recentemente viene ricordata solo per la grave vicenda del ferimento della piccola Noemi, Piazza Nazionale è la terza piazza della città, L'obiettivo dei volontari e del parlamentino territoriale è di restituirle decoro e bellezza, per fare in modo che torni ad essere frequentata dalle famiglie, e ridiventi un luogo in cui i bambini possano giocare. "Ogni giorno si toccano con mano tanti disservizi, spesso frutto di una cattiva organizzazione o gestione delle risorse - è spiegato in un comunicato - per questa piazza la competenza in materia di manutenzione stradale e dell'arredo urbano, di pulizia e sorveglianza, è del comune centrale e non della municipalità che, in collaborazione con i commercianti della zona, è comunque spesso intervenuta, ad esempio per il ripristino e la messa in sicurezza dell'area giochi, puntualmente vandalizzata". Tra i desideri degli abitanti, anche il ripristino dell'acqua per la fontana.