Carnevale a Bacoli: il percorso dei carri allegorici e il piano traffico

A Carnevale Bacoli fa sul serio, con una mega sfilata di carri dal 22 al 25 febbraio che coinvolge anche le frazioni di Cappella, Baia, Miseno e Miliscola.

Sabato 22 Febbraio, a partire dalle ore 15:00, i carri partiranno dalla Chiesa della Madonna del Buon Consiglio, a Cappella, per dirigersi su viale Olimpico, via Cappella e fermarsi alla villetta di via Mercato di Sabato.



Domenica 23 Febbraio, si inizia alle ore 10:00, quando i carri si raduneranno all'incrocio Miseno-Miliscolaper muoversi verso Miseno, via Plinio il Vecchio, via Lido Miliscola con passaggio sul lungomare e sosta, via Caracciolo, via Lungolago e arrivo in villa Comunale.



A partire dalle ore 15:00 la sfilata dei carri muoverà verso Baia, sostando sul porto chiuso al traffico per l'occasione.

Martedì 25 Febbraio: la sfilata dei carri comincia a partire dalle ore 15:00, dall'area mercatale, per dirigersi su via Miseno, via Lungolago, sosta in villa Comunale con musica, canti, balli, gadget fino alle ore 19:00 circa.