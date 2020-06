Riprendono i collegamenti Air France da Napoli

A partire dall`8 giugno Air France riprenderà, gradualmente, i collegamenti dall’aeroporto di Napoli. Entro fine mese,sarà quindi operativo un volo al giorno per Parigi Charles de Gaulle.

“Ritornare a volare nel Bel Paese è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza del mercato italiano per il Gruppo Air France-KLM. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell’imminente stagione turistica, con più del 15% dei nostri voli da e per l’Italia” spiega Stefan Vanovermeir, direttore generale di Air France-KLM East Mediterranean.

“Air France è fra i primi vettori di bandiera a ripristinare collegamenti di linea da Napoli: un segnale molto positivo per il mercato - commenta Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC - Il Gruppo Air France – KLM ha sostenuto importanti investimenti sullo scalo di Napoli negli ultimi anni, a conferma di una partnership consolidata con la società di gestione aeroportuale, fondata sui comuni obiettivi di qualità e sicurezza”.

I voli

A partire dall`8 giugno da Napoli si potrà volare a Parigi-Charles de Gaulle con

2 voli la seconda settimana di giugno

4 voli la terza settimana di giugno

7 voli la quarta settimana di giugno.

La rete europea è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli si colleghi alla rete intercontinentale del Gruppo Air France-KLM.

Misure sanitarie

Sugli aerei Air France