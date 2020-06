Nuovo dispositivo di traffico per via Chiaia e via Giordano Bruno

Per consentire il prosieguo dei lavori per la realizzazione della Linea 6 della Metropolitana di Napoli - Stazione Arco Mirelli, è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo in via Riviera di Chiaia e in via Giordano Bruno, in vigore dalle ore 22.00 del prossimo 10 giugno e fino alle ore 05,00 dell'11 giugno.

In particolare, nell'orario indicato, ci sarà

il divieto di transito in via Riviera di Chiaia da piazza della Vittoria, con la sola eccezione dei residenti;

il divieto di transito in via Riviera di Chiaia all'altezza del civ. 95;

il divieto di transito in via Giordano Bruno per i veicoli con provenienza piazza Sannazaro che, per poter giungere in piazza Vittoria, saranno indirizzati in via Sannazaro e poi in via Caracciolo .