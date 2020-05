Corso Vittorio Emanuele: cambia ancora la circolazione

Dopo che il Dipartimento Sicurezza del Servizio di Polizia Locale-Unità Operativa Avvocata ha comunicato difficoltà nella gestione della, seppure esigua, corrente di traffico proveniente dal Corso Vittorio Emanuele con direzione via Salvator Rosa verso aiuola Santacroce, è stato predisposto un nuovo dispositivo temporaneo di circolazione per il corso Vittorio Emanuele, altezza piazza Mazzini, per i lavori di manutenzione straordinaria partiti l'11 maggio scorso

Come si camminerà sul Corso Vittorio Emanuele

Ecco cosa prevede il nuovo dispositivo:

- senso unico di circolazione in via Salvator Rosa, dall'intersezione di via Battistrello Caracciolo (aiuola Santacroce) all'intersezione con via M. Renato Imbriani;

- in corso Vittorio Emanuele, incrocio piazza Mazzini, obbligo di andare dritto in direzione Centro per i veicoli provenienti da corso Vittorio Emanuele;

- in via San Mandato, angolo via Salvator Rosa, obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via San Mandato.

Il provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.