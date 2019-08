A Napoli Half Marathon e Calcio vanno a braccetto

Un comunicato della Napoli Running spiega che il Napoli giocherà in trasferta la partita del 23 febbraio 2020 (Brescia-Napoli) per la concomitanza con la 21 km partenopea, che quest'anno festeggia la settima edizione e vedrà la partecipazione, a vario titolo, secondo le stime degli organizzatori, di circa diecimila persone. Lo stesso accade a Firenze dove gli incontri del 24 novembre e del 5 aprile si disputeranno in trasferta per la coincidenza con la Firenze Marathon prima e la Firenze Half Marathon poi; a Verona, il 16 febbraio, per l'Half Marathon; e a Ferrara, il prossimo 29 settembre, per l'International Ferrara Marathon.

A Napoli, Firenze, Verona, e Ferrara, dunque, il calcio va a braccetto con la passione per il podismo, sempre più festa delle e per le città. Si tratta di richieste delle società sportive fatte prima della redazione dei calendari, che hanno quindi tenuto conto di questa necessità.