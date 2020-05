Lavori della Galleria Vittoria: per quasi un mese circolazione ridotta nelle ore notturne

Per consentire i lavori all'impianto di illuminazione della Galleria Vittoria, limitazione parziale della circolazione nelle ore notturne. Ecco il calendario:

Divieto di transito veicolare

A) nella carreggiata direzione Municipio nelle notti comprese tra:

dalle ore 23.30 di lunedì 18.05.2020 alle ore 05.00 di martedì 19.05.2020;

dalle ore 23.30 di martedì 19.05.2020 alle ore 05.00 di mercoledì 20.05.2020;

dalle ore 23.30 di mercoledì 20.05.2020 alle ore 05.00 giovedì 21.05.2020;

dalle ore 23.30 di giovedì 21.05.2020 alle ore 05.00 di venerdì 22.05.2020;

B nella carreggiata direzione piazza della Vittoria nelle notti comprese tra

dalle ore 23.30 di lunedì 25.05.2020 alle ore 05.00 di martedì 26.05.2020;

dalle ore 23.30 di martedì 26.05.2020 alle ore 05.00 di mercoledì 27.05.2020;

dalle ore 23.30 di mercoledì 27.05.2020 alle ore 05.00 giovedì 28.05.2020;

dalle ore 23.30 di giovedì 28.05.2020 alle ore 05.00 di venerdì 29.05.2020;

dalle ore 23.30 di lunedì 08.06.2020 alle ore 05.00 di martedì 09.06.2020;

dalle ore 23.30 di martedì 09.06.2020 alle ore 05.00 di mercoledì 10.06.2020;

dalle ore 23.30 di mercoledì 10.06.2020 alle ore 05.00 giovedì 11.06.2020;

dalle ore 23.30 di giovedì 11.06.2020 alle ore 05.00 di venerdì 12.06.2020;

nella carreggiata opposta di cui alla lettera B), il senso unico di circolazione da via Ammiraglio Ferdinando Acton a via Arcoleo/via Chiatamone.

In entrambe le fasi di lavorazione di cui alle lettere A) e B), il percorso alternativo in direzione piazza Municipio è il seguente: via Chiatamone – via Lucilio - via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton.