Half marathon Universiadi: cosa cambia nella viabilità il 12 e il 13 luglio

In occasione della Half Marathon di 21km in programma il 13 luglio - con partenza ed arrivo in Piazza del Plebiscito - nell'ambito della “XXX Summer Universiade Napoli 2019”, entrerà in vigore un particolare dispositivo di traffico temporaneo. Ecco cosa prevede

A) dalle ore 9:00 del giorno 12 luglio 2019 e fino a cessate esigenze del giorno 13 luglio 2019, divieto di sosta con rimozione coatta in: via Cesario Console; via Nazario Sauro; via Partenope, viale Anton Dohrn; via Francesco Caracciolo; piazza della Repubblica; via Mergellina.

B) dalle ore 04:00 del 13 luglio 2019, e fino a cessate esigenze, il divieto di transito e di circolazione veicolare nelle seguenti strade: via Cesario Console - via Nazario Sauro – via Partenope – piazza della Vittoria (collegamento via Partenope – via Caracciolo) - via Francesco Caracciolo (tratto da piazza Vittoria alla confluenza con viale Anton Dohrn) - viale Anton Dohrn – piazza della Repubblica - via Francesco Caracciolo (da piazza della Repubblica a via Sannazaro) - via Francesco Caracciolo (tratto compreso tra via Sannazaro e via Mergellina) - nel varco tra le aiuole fronte funicolare di Mergellina compreso tra lo “chalet delle Rose” e lo “chalet Ciro” - nel varco compreso tra lo “chalet Ciro” e l'aiuola di divisione dei sensi di marcia.

(In deroga al suddetto divieto potranno circolare i veicoli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, fotografi professionisti preventivamente accreditati e i veicoli degli organizzatori).

C) dalle ore 04:00 del 13 luglio 2019 e fino a cessate esigenze:

1) senso unico in via Petronio, da via Generale Giordano Orsini a via Nazario Sauro;

2) transito in attraversamento (quando le condizioni di sicurezza lo consentono) da via Petronio su via Nazario Sauro e obbligo di svolta a sinistra su via Ammiraglio Ferdinando Acton, per i veicoli dei residenti della zona di Santa Lucia: via Santa Lucia; via Generale Giordano Orsini; via Cesario Console; via Nazario Sauro; via Partenope; via via Falerno; via Petronio; via Cuma; via De Cesare; via Marino Turchi; via Palepoli; via Lucilio; via Chiatamone; via Serapide; via Alessandro Dumas Padre; via Ugo Foscolo; via Don Francesco d'Aquino di Caramanico.

3) divieto di transito veicolare in via Chiatamone eccetto i veicoli dei residenti di cui al precedente punto 2 (zona di Santa Lucia), i veicoli delle Forze dell'Ordine e di soccorso e di emergenza;

4) divieto di transito veicolare:

a) nella carreggiata di Piazza del Plebiscito antistante il Commiliter;

b) in via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli delle Forze dell'Ordine e di soccorso e di emergenza;

5) senso unico di circolazione in via Mergellina nel tratto compreso tra via Posillipo e la confluenza con via Orazio;

6) transito dei veicoli nella corsia riservata di via Mergellina compresa tra la confluenza con via Orazio e piazza Sannazaro;

7) divieto di immissione nelle vie del percorso per i veicoli provenienti dai passi carrabili e dalle aree confinanti;

8) divieto attraversamento pedonale e veicolare dei tratti interessati dalla gara sportiva;

9) Sospensione:

a) degli attraversamenti pedonali;

b) della pista ciclabile nei tratti di strada impegnati della mezza maratona;

c) degli stazionamenti Taxi nei tratti delle strade impegnati dal passaggio della corsa;

d) delle aree di sosta a pagamento senza custodia (strisce blu) e dei parcheggi liberi e dei motocicli nei tratti di strada interessati dalla manifestazione.