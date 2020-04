Trasporti: come si regoleranno i cittadini dopo il lockdown

Solo il 3% di chi aveva intenzione di acquistare una vettura di seconda mano prima del lockdown ha cambiato idea, principalmente per il timore di avere un calo del proprio reddito o di perdere il lavoro. La maggior parte degli automobilisti - oltre il 70% - pronti a effettuare l’acquisto non appena la situazione migliorerà. Si acquisteranno prevalentemente auto diesel o benzina, ma c’è un 10% che ha cambiato idea e acquisterà un’auto ibrida o elettrica al posto di una ad alimentazione tradizionale. In ogni caso il budget si riduce rispetto alle previsioni iniziali per oltre il 40 per cento degli intervistati.

Sono questi i principali risultati di una ricerca su un campione di 700 intervistati condotta da AutoScout24, tra i più importanti siti europei di annunci per auto e moto. Fatto sta che l'Aci in Campania nel mese di marzo appena chiuso ha registrato un calo medio del 60,8% dei passaggi di proprietà di auto usate, con punte del 63,1% a Napoli.

Per quanto riguarda poi i mezzi che gli italiani intendono utilizzare per spostarsi, non appena finito il lockdown, i risultati dell'indagine dicono che il 90% degli intervistati non ha alcun dubbio: utilizzeranno l’auto privata, perché garantisce la massima autonomia e flessibilità ed è il mezzo più sicuro per ridurre le interazioni con altre persone e le occasioni di contagio. Seguono la moto, andare a piedi e, ultima, la bici.