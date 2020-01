Permesso di sosta residenti 2020: costo, termini e modalità per il rinnovo

Per rinnovare il permesso di sosta residenti relativo al 2020 c'è tempo fino al prossimo 31 marzo.

Se non avete cambiato residenza, ISEE e autovettura, è possibile utilizzare la procedura online, pagando con carta di credito sulla piattaforma smartmobility.anm.it, il portale di ANM dedicato ai servizi per la mobilità.

Le regole generali

Ciascun nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia, può ottenere un solo permesso di sosta.

Il permesso di sosta residenti, e il pagamento della tariffa relativa, non garantiscono in alcun modo il posto auto nelle strisce blu.

Aventi diritto e documentazione da presentare

1. Nucleo familiare residente:

per ottenere il permesso è necessario presentare

autocertificazione con la composizione del nucleo familiare, la residenza, i dati dell’autovettura, il versamento TASI e TARI dell'anno precedente,

dichiarazione di non disponibilità di posto auto su suolo pubblico o privato

certificazione ISEE in originale o copia autentica dell’anno per il quale si richiede il permesso,

copia del libretto di circolazione dell’autovettura con Revisione del veicolo in corso di validità (originale in visione), da cui si evince che la stessa appartiene a uno dei componenti del nucleo familiare.

Il richiedente che nell'autocertificazione dichiara di essere proprietario dell'appartamento in cui risiede deve autocertificare di essere in regola con il pagamento dell'IMU.

2. Nucleo familiare domiciliato ma non residente nel Comune di Napoli

per ottenere il permesso, oltre all’autocertificazione e alla copia del libretto di circolazione dell’autovettura (con l’originale in visione) , è necessario presentare

dichiarazione di domicilio

copia del contratto di locazione per uso esclusivo di abitazione debitamente registrato.

3. Nucleo familiare residente in possesso di auto intestata a società

oltre all’autocertificazione di cui al punto 1, integrata da esplicita dichiarazione circa l’assenza di altre autovetture di proprietà del nucleo familiare, il richiedente deve produrre dichiarazione del rappresentante legale della società con cui si attesta l’affidamento al proprio dipendente, in uso esclusivo, dell’autovettura o produrre copia del contratto di noleggio/leasing.



4. Nucleo familiare residente non intestatario di autovettura e in possesso di autovettura in comodato d'uso

il richiedente deve produrre l’autocertificazione di cui al punto 1, integrata da dichiarazione in cui attesta

la non disponibilità di altre autovetture,

il rapporto di coniugio, o di parentela in linea retta di primo grado, o di affinità di primo grado col proprietario dell’autoveicolo.

All’autocertificazione deve essere allegata dichiarazione dell’intestatario dell’autovettura circa l’affidamento in uso esclusivo al soggetto richiedente.

I costi

Per i residenti di cui al precedente punto 1, i costi del permesso dipendono dalle fasce ISEE per nucleo familiare e sono i seguenti:

FASCIA DI CONTRIBUZIONE ISEE TARIFFA ANNUA A) DA € 0,00 A € 2.500,00 € 10,00 B) DA € 2.500,01 A € 5.000,00 € 25,00 C) DA € 5.000,01 A € 16.750,99 € 50,00 D) DA € 16.751,00 A € 25.750,99 € 100,00 E) DA E OLTRE € 25.751,00 € 150,00















Per gli altri nuclei familiari (punti 2, 3 e 4) la tariffa per l’anno 2020 è invece di complessivi € 150,00.

Attenzione: La mancata presentazione dell’attestazione ISEE all’atto della richiesta, comporta l’applicazione della tariffa dell’ultima fascia di contribuzione. La presentazione dell’attestazione in un momento successivo non comporta in nessun caso il rimborso.

Il pagamento può essere effettuato anche con bonifico bancario, o contestualmente con bancomat e carta di credito direttamente presso gli sportelli "Ufficio permessi ANM" delle Municipalità 1, 2 e 5 aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Non è invece consentito il pagamento con bollettino postale.