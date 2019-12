Bollo auto: dal 01.01.2020 si cambia

L'art. 38-ter del cosiddetto decreto fiscale che accompagna la finanziaria 2020 stabilisce che dal primo gennaio 2020 il bollo auto, cioé la tassa automobilistica, dovrà essere versato solo mediante il sistema di pagamento elettronico pagoPA.

Attenzione: PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire i pagamenti alla sola Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata, attraverso i prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti.

Attenzione: Ogni PSP che gestisce i pagamenti con pagoPA può applicare autonomamente costi che differiscono in base a politiche commerciali e condizioni contrattuali nei confronti dell’utente.

I pagamenti, in particolare, possono essere effettuati direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali - sia fisici che online - di banche e altri PSP, come ad esempio le agenzie bancarie, l'home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e gli uffici postali.