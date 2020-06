Rimborso CoVid degli abbonamenti ANM: dal 15 giugno domande on line (forse)

Un'apposita informativa pubblicata sul sito web di UnicoCampania informa che dal 15 giugno "dovrebbe" essere attivata la piattaforma che consentirà di chiedere il rimborso degli abbonamenti non utilizzati durante il lockdown.

Per quanto nella nota sia adoperato il condizionale, sembra dunque chiaro che non ci sarà alcuna proroga o sostituzione automatica dei titoli di viaggio rimasti inutilizzati per lo stop imposto dall'epidemia di CoVid: le modalità per richiedere il rimborso - è riportato infatti sempre sul sito di UnicoCampania - saranno indicate in un apposito vademecum in cui l'utente troverà tutte le informazioni utili a completare correttamente la richiesta.

E' stato il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 a stabilire la possibilità di rimborso per i pendolari del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, in caso di mancato utilizzo del titolo di viaggio, compreso l’abbonamento, a seguito delle misure di contenimento per l’emergenza Coronavirus.

Il mese scorso il Consorzio Unicocampania aveva avvisato gli utenti che stava approntando le procedure necessarie implementando la piattaforma del sito www.unicocampania.it.

In ogni caso - avvisa UnicoCampania - inutile inviare e-mail con richieste di rimborso, che non potranno essere prese in carico.