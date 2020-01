Camper della salute per le strade di Napoli in aiuto dei senza fissa dimora

Il camper della salute è uno strumento prezioso che riesce a portare la salute tra i cittadini, sensibilizzando su tematiche specifiche, effettuando consulti, screening e visite oppure, come in questo caso, distribuendo kit e generi di prima necessità. Per le strade di Napoli, infatti, sarà possibile vedere da oggi e per due volte ogni mese fino all'estate, a partire dalle 20.00, il mezzo della Fondazione Evangelica Betania con cui i volontari delle chiese evangeliche napoletane porteranno conforto e distribuiranno un kit per l'igiene personale (contenente spazzolino, tubetto di dentifricio, shampoo, sapone, salviettine umidificate e deodorante oltre ad assorbenti per le donne) ai senza fissa dimora.

Il primo appuntamento del camper è nei pressi delle “Galleria Principe” e nella “Galleria Umberto I”, che da sempre costituiscono il principale rifugio di quanti sono costretti a vivere per strada. A febbraio il camper sarà invece al Molosiglio e presso la stazione della metropolitana “Museo” in via Foria; a marzo in via Tanucci e presso il “Centro docce” di via Gianturco; ad aprile in via Morelli e in Villa Comunale.

“La scelta dei luoghi nasce da un’analisi del territorio condotta nei mesi scorsi sulla base di dati dei servizi sociali del Comune di Napoli, con cui l’iniziativa è stata concordata, e le informazioni dei nostri volontari, ma anche confrontandosi con i responsabili di altre associazioni che in città portano il loro aiuto ai senza fissa dimora distribuendo pasti caldi, coperte e indumenti”, spiega la Presidente della Fondazione Evangelica Betania, Cordelia Vitiello. “L’idea di distribuire Kit per l’igiene personale nasce proprio dalla constatazione delle condizioni igienico-sanitarie. Ovviamente i kit, consegnati in un comodo e pratico sacchetto multiuso, sono differenziati per uomo e donna. In ogni giornata saranno distribuiti 150 kit. Non ci fermeremo però alla distribuzione dei prodotti per l’igiene ma con i volontari faremo anche attività di ascolto e, per la caratteristica della nostra mission, offriremo assistenza sanitaria presso l’Ospedale Evangelico Betania”.