Un autobus porterà da Posillipo a Marechiaro

Dopo le numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano la mancanza di autobus di linea per raggiungere Marechiaro, finalmente, a partire da mercoledì prossimo, 24 luglio, verrà attivato un collegamento con navetta tra Capo Posillipo e Marechiaro. A dare l'annuncio è il presidente della Commissione infrastrutture e mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone che si era attivato per chiedere l'attivazione della navetta, come avvenuto negli anni passati, agli inizi della stagione balneare. "Siamo a luglio inoltrato ma ce l'abbiamo fatta", commenta Simeone spiegando che il bus, denominato 622, sarà in esercizio tutti i giorni, tra le 10.00 e le 19.00 circa, con corse programmate ogni 30'.

I titoli di viaggi potranno essere acquistati direttamente a bordo al prezzo di 1,50 euro a corsa.

" Era veramente imbarazzante, per una città votata sempre più al turismo, non riuscire ad offrire a migliaia di persone, per lo più turisti, un collegamento di trasporto pubblico per raggiungere uno dei principali attrattori come Marechiaro" aggiunge Simeone.