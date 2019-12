Ferrovie dello Stato lancia un challenge per la mobilità sicura e sostenibile

Sostenibilità e innovazione sono il tema della nuova challenge per start up lanciata da Ferrovie dello Stato Italiane in partnership con Le Village by Credit Agricole.

"Per una mobilità sicura e sostenibile" è il tema della sfida, che ha l'obiettivo di individuare idee e soluzioni innovative sulla sostenibilità in tema di:

Mobilità / Mobility con idee che, attraverso tecnologie, processi e modelli di impresa, incentivino le persone a lasciare a casa la propria auto o favoriscano il trasporto delle merci su ferrovia (es. promozione complementarità tra servizi di mobilità, piattaforme digitali di servizi e/o informazioni di mobilità, sistemi di fidelizzazione e/o gamification nei servizi di mobilità sostenibile, smart mobility in smart cities, etc.) Sicurezza / Safety con idee che, attraverso tecnologie, processi e modelli di impresa, aumentino la sicurezza fisica dei clienti, dei dipendenti e di tutti coloro che operano su mezzi e infrastrutture del Gruppo FSI (es. apparati, sistemi e soluzioni per la sicurezza della circolazione sulla rete ferroviaria/stradale, supervisione e telecomando della circolazione ferroviaria/stradale, misure di "mitigazione tecnologica" dei possibili rischi legati all'attraversamento dei passaggi a livello, etc.) Energia ed Emissioni / Energy and emission con idee che, attraverso tecnologie, processi e modelli di impresa, diminuiscano, fino ad azzerare, le emissioni di CO2 prodotte dal Gruppo FS (es. produzione di energia rinnovabile, innovazioni su sistemi di produzione e di efficienza energetica, migliore utilizzo di materie prime, progettazione sostenibile, etc.

In premio biglietti ferroviari per un valore complessivo di 1.500 euro da dividere tra i componenti del team e la collaborazione in modalità privilegiata insieme al team interno di Ferrovie dello Stato per lo sviluppo del progetto.

La dead line per partecipare inviando la propria idea è il 3 gennaio 2020