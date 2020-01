Individuate le 3 aree per limitare l'accesso in città dei bus turistici

Sono tre le aree individuate dal gruppo di lavoro impegnato a definire le ZTL che limiteranno l’accesso in città dei bus turistici:

in corrispondenza del Centro Antico, nell’area di Castel Sant’Elmo, al Vomero Posillipo.

Le tariffe È al vaglio del gruppo di lavoro il disciplinare contenente, tra l’altro, il piano di tariffazione che si baserà sul tipo di veicolo e relative dimensioni, livello di emissioni, fascia oraria e periodo di permanenza.

Le esenzioni Saranno in ogni caso stabilite esenzioni per i mezzi del trasporto pubblico urbano e extraurbano; delle forze dell’ordine; dotati di licenza di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Napoli; bus turistici “Euro 6” a servizio delle scolaresche; servizi di linea autorizzati come ad esempio il Napoli City Sightseeing e i mezzi impiegati da produzioni cinematografiche.

Il nuovo Piano di Traffico entrato in vigore nelle festività natalizie – spiega in un comunicato il direttore dell’Area Viabilità e Trasporto Pubblico Giuseppe D’Alessio – ha fornito l’occasione per sperimentare il funzionamento della ZTL e si punta ad arrivare preparati ai nuovi flussi turistici attesi per il Maggio dei Monumenti".

Allo stato non sono ancora previsti varchi telematici che, quando il dispositivo entrerà a regime, dovrebbero essere una ventina.