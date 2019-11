Via Tribunali: l'8 novembre parte la zona pedonale

Dal giorno 8 dicembre, non ci sarà più il presidio della Polizia Municipale e le sanzioni per i trasgressori saranno elevate in automatico, come già avviene per gli altri varchi attivi in città.

L'Area Pedonale ecco le strade che rientrano nell'Area pedonale di via dei Tribunali:

via dei Tribunali (dall'intersezione con via Duomo fino all'intersezione con via Atri e via Nilo),

Piazza dei Gerolomini,

vico dei Gerolomini,

piazza San Geatano,

vico Giganti, piazzetta Giganti,

vico Cinque Santi,

vico San Pellegrino,

vicoletto I San Paolo,

vicoletto II San Paolo,

vico Scorziata,

Fondaco San Paolo,

via San Paolo,

vico Storto Purgatorio ad Arco,

vico Purgatorio ad Arco.

Deroghe all'Area Pedonale potranno accedere:

i veicoli dei residenti; i veicoli dei non residenti proprietari di posti auto fuori sede stradale; i veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza e di soccorso; i veicoli della Protezione Civile esclusivamente per attività da svolgersi all'interno dell'Area Pedonale; i veicoli, compreso taxi, che accompagnano disabili nell’area pedonale; i Taxi e NCC (noleggio con conducente) diretti al prelievo o all’accompagnamento di utenti all'interno dell'Area Pedonale; veicoli per il trasporto merci: trasporto merci per servizi interni all'Area Pedonale (carico e scarico consentito dalle 8.00 alle 10.00 per un tempo massimo di 30 minuti); veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi esclusivamente per attività da svolgersi all'interno dell'Area Pedonale.

I permessi