Sai come fare molto rumore stando in silenzio?

"Un festival che fa silenzio e fa rumore allo stesso tempo": è così che il direttore artistico Pierluigi Tortora descrive l'edizione 2019 di "Le Vie dell'Eremo". La kermesse, al suo settimo anno, si terrà dal 12 al 14 luglio all'Eremo di San Vitaliano di Casola (Caserta) ed avrà come tema le "salite e discese": metaforiche, spirituali e anche fisiche, con la passeggiata verso la Croce del Giubileo in programma domenica mattina. Obiettivo: far riscoprire le bellezze paesaggistiche delle frazioni collinari casertane.

Ecco il programma:

dopo l'anteprima del festival, durante la quale sarà consegnato il Premio Eremo a Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare per il suo eroico comportamento in Somalia,

venerdì 12 luglio alle 21 concerto degli Arianova , storica band casertana che eseguirà canti di lavoro, d'amore e di protesta, tammurriate, pastorali, tarantelle e pizziche recuperate sul territorio, utilizzando corde, flauti, tammorre e tamburelli, triccaballacche, putipù, castagnette, violino dei poveri, zampogna, ciaramella, fisarmonica, altri strumenti popolari

sabato 13, alle 20,30 spettacolo teatrale "Paolo B." di e con Pierluigi Tortora ed Ernesto Mese e, a seguire, " Palchi Aperti ", una sorta di chiamata alle arti da parte del direttore Tortora con possibilità di esibirsi per chiunque si farà avanti

spettacolo teatrale "Paolo B." di e con e, a seguire, " ", una sorta di chiamata alle arti da parte del direttore Tortora con per chiunque si farà avanti domenica 14 luglio, alle 8 si terrà la consueta "passeggiata libera", : la meta di quest'anno è la Croce del Giubileo. Alle 21, infine, ci sarà il concerto "Piccole Partenze" di Gennaro Vitrone, accompagnato prima dal pianista Fabio Tommasone, con una suggestiva apertura piano e voce pensata per l'occasione, e poi, in crescendo, dagli strumentisti della band: Almerigo Pota e la sua tromba, Gianpiero Cunto, Dario Crocetta, Donato Tartaglione e Pasquale Iadicicco. Nel corso del concerto saranno letti due scritti sul tema dei migranti e della partenza a cura di Chiara Vitrone e Pierluigi Tortora.

Il festival, che ha il patrocinio del Comune di Caserta, della Provincia di Caserta e della Camera di Commercioè realizzato in collaborazione con l'associazione Eremo San Vitaliano, la Bottega del Teatro, l'Asd SocialEvent Promotion, la Proloco Casertantica.