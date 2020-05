Trasporti urbani: cosa cambia in città da metà della prossima settimana

Il Comune di Napoli ha approvato la delibera, a firma del vicesindaco Enrico Panini, che stabilisce specifiche misure per il servizio di Trasporto Pubblico non di linea nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Frutto del contributo del consigliere con delega alla mobilità Ciro Langella, discussa in due riunioni della "Commissione consultiva trasporto pubblico non di linea" la delibera punta ad incentivare l’uso del taxi come valida alternativa al servizio di trasporto pubblico di linea ed alle auto private, stabilendo tariffe precise per i collegamenti intrazonali in tutti i quartieri della città, unitamente a misure specifiche per consentire la sicurezza di autisti e utenti.

Tariffa Covid: quando si parte

Dalla metà della prossima settimana, quindi, per un periodo sperimentale che durerà 30 giorni, i tassisti potranno aderire, su base volontaria, alla Tariffa Covid esponendo un apposito cartello.

Attenzione: se il cartello non c'è, vuol dire che il tassista non ha aderito e applicherà la consueta tariffa.

A quanto ammonta la Tariffa Covid

La tariffa Covid ammonta a 6,00 euro e potranno beneficiarne i cittadini che hanno bisogno di spostarsi tra i quartieri del Comune di Napoli, tutti i giorni della settimana, festivi esclusi.

L'importo non comprende i supplementi come la chiamata al Radio Taxi, il Festivo e il Notturno.

Tariffa Posteggio

Sempre alla tariffa fissa di 6,00 euro, inoltre, sono stati stabiliti 24 collegamenti da posteggio a posteggio in base al seguente schema:

1)

Posteggio Stazione Campi Flegrei

Posteggio Piazza Bagnoli

Posteggio Cinema MED

Posteggio largo Torretta

2)

Posteggio Pianura (altezza rotatoria via Montagna Spaccata/via Nabucco)

Posteggio Epomeo

Posteggio Campi Flegrei

Posteggio Loggetta

3)

Posteggio Poggioreale

Posteggio ex Pretura (piazza Leone)

Posteggio piazza Carlo III

Posteggio San Giovanni

4)

Posteggio Capodichino (piazza Di Vittorio)

Posteggio ex Pretura (piazza Leone)

Posteggio piazza Carlo III

Posteggio piazza Nazionale

5)

Posteggio Brin

Posteggio Depretis

Posteggio piazza Nicola Amore

Posteggio San Giovanni

6)

Posteggio Porta Grande (Bosco Capodimonte)

Posteggio piazza Cavour

Posteggio piazza Carlo III

Posteggio piazza Dante

7)

Posteggio MN Chiaiano

Posteggio Scampia (Carcere)

Posteggio via Nicolardi

Posteggio Villa Russo

8)

Posteggio Monaldi

Posteggio Arenella

Posteggio via Nicolardi

Posteggio via Rossini

Attenzione: la Tariffa Posteggio sarà fruibile dalle ore 7.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali. Sono quindi esclusi i festivi.

Alla Tariffa Posteggio nella stessa vettura potranno inoltre viaggiare solo 2 passeggeri, mentre verrà richiesto un supplemento di 1,00 euro per ogni utente in più oltre il secondo nel caso di vetture che in base alle attuali disposizioni possono occupare più sedili.

Sconti Covid

Per i tassisti che preferiscono mantenere l’uso del tassametro, sempre se intendono aderire, l’Amministrazione ha previsto la possibilità di applicare uno sconto per le corse cittadine ordinarie condotte per percorsi urbani dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni escluso i festivi:

le corse che in base al tassametro costano fino a 7,00 euro vengono scontate a 5,00 euro,

le corse che per tassametro superano i 7,00 euro vengono scontate di 2,00 euro.

Viaggiare in sicurezza sui Taxi

Chi viaggia con il taxi deve ricordare che

E' vietato sedersi di fianco al tassista

Sui sedili posteriori sono ammessi al massimo 2 passeggeri, ciascuno vicino al finestrino, lasciando il posto nel mezzo sempre libero.

Per i taxi fino a 9 posti è ammesso un massimo di 4 passeggeri.

Tutti, nel veicolo, devono indossare la mascherina di protezione

Alla fine di ogni corsa, i conducenti dovranno arieggiare l’abitacolo e disinfettarne le parti esposte al contatto.

Ai tassisti è inoltre raccomandato di installare sulle auto i divisori protettivi e di dotarsi di POS del tipo Contact Less per accettare pagamenti con Carte di Credito/ Carte di De

bito al fine di evitare scambi di danaro contante.