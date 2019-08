Il parcheggio di Piazza Leonardo si farà: il Tar dà ragione alla Cooperativa

Con sentenza pubblicata oggi, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso sul ricorso 2198/2018 presentato contro il Comune di Napoli dalla Società Cooperativa Edilizia Celebrano a r.l. - difesa dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi - accogliendone le ragioni: potranno quindi riprendere i lavori di costruzione del parcheggio interrato di Piazza Leonardo, con la realizzazione dei box privati. I giudici amministrativi non hanno riconosciuto alcun risarcimento ai ricorrenti.

Una quarantina, attualmente, i residenti della zona che fanno parte della Cooperativa. 152, distribuiti su 3 piani, i box previsti dal progetto originario ma non è escluso che il numero possa essere diminuito in modo da occupare 2 soli piani, lasciando il terzo livello della struttura alla sosta oraria, con zona per la ricarica delle auto elettriche.

Vicenda chiusa?

E' davvero l'ultimo capitolo? Non resta che aspettare per sapere se la sentenza del Tar rappresenta davvero l'ultimo capitolo della vicenda che si trascina, ormai, da quasi 10 anni. Potrebbe, infatti, essere attivato un ulteriore grado di giudizio. "Non possiamo lasciare la Piazza in quelle condizioni - spiega Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli, - prima di decidere il da farsi aspetteremo la relazione dell'Avvocatura".