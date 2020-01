Quanto è intelligente il semaforo della rotonda di Corso Lucci?

In Consiglio comunale il presidente della Commissione Infrastrutture Nino Simeone è intervenuto sulla questione-traffico nella zona tra via Marina e Corso Arnaldo Lucci. In particolare, rivolgendosi all'assessore ai trasporti Enrico Panini, Simeone ha ricordato che la città ha avuto un finanziamento per realizzare "semafori intelligenti" e quindi ha chiesto: "ma quanto è intelligente il semaforo che sta alla rotonda di Corso Arnaldo Lucci? Sono settimane che lo chiedo, e mi sento rispondere che la gente si deve abituare. Ma abituare a cosa? All'intelligenza del semaforo? E cosa c'è di intelligente in un semaforo che è continuamente rosso perché dovrebbe passare un tram che non passa, e blocca la viabilità di via Marina con tutto quello che ne consegue?"

Per il momento, non resta che attendere...

