Traffico: il nodo scuole all'esame del Comune

E’ iniziato dalla Municipalità 1 l'esame della commissione Giovani, che ha la delega alla Polizia locale, sulle criticità che si registrano nel traffico cittadino, anche per la sicurezza dei pedoni, in corrispondenza degli istituti scolastici. Obiettivo: individuare le possibili misure per decongestionare la viabilità, in particolare negli orari di ingresso e uscita dagli istituti.

Discussa la possibilità di prevedere controlli a campione e/o periodici da parte della Polizia Locale presso le scuole nei cui pressi si verificano i problemi maggiori.