Riapertura delle scuole e viabilità: le indicazioni della Polizia locale

Puntuale con la ripresa delle scuole, sta per riproporsi in città la questione degli ingorghi davanti agli istituti - in particolare materne ed elementari - e dell’incolumità di alunni, genitori e insegnanti all’ingresso e all’uscita dei plessi scolastici.

A Palazzo San Giacomo i responsabili delle unità operative territoriali della Polizia Locale sono tornati ad evidenziare le difficoltà, in ragione delle forze disponibili, ad assicurare un controllo capillare davanti a tutte le scuole, durante gli orari di entrata e uscita. Allo studio, quindi, la possibilità di effettuare campagne di sensibilizzazione, in particolare per dissuadere le famiglie dall’utilizzo dei mezzi privati per l'accompagnamento dei piccoli, e di pedonalizzare le strade davanti alle scuole per impedire l’accesso dei veicoli. Il tutto accompagnato da operazioni mirate della Polizia Locale all’esterno degli istituti e garantendo, in ogni caso, la presenza di agenti dove si riscontrano le criticità maggiori.