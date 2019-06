Parchi a rischio chiusura: da agosto in pensione giardinieri e sorveglianti

Più di 1 milione di euro per ciascuno dei tredici parchi cittadini da sistemare, per un totale di 15 milioni di euro, oltre 1 milione e mezzo di euro per il solo parco della Marinella: sono i fondi della città Metropolitana per il verde urbano.

Il percorso per rifare il look alle aree verdi della città, però, non sarà breve: si stima infatti che, tra progettazione e gara, sarà necessario più di un anno. In questi giorni, comunque, con l'arrivo dei tecnici di supporto, sarà avviato lo studio di fattibilità necessario alla definizione e alla stima degli interventi, come già si sta facendo per i fondi del Patto per Napoli assegnati a Villa comunale, parco Virgiliano, villa comunale di Scampia, parco Falcone e Borsellino e parco Massimo Troisi.

Nel frattempo restano i problemi, primo fra tutti quello dei vuoti negli organici di giardinieri, potatori e - soprattutto - sorveglianti che, ad agosto, sarà creato dai pensionamenti. Per scongiurare il rischio di chiusura dei polmoni verdi della nostra città, il Comune sta "ragionando" con la Napoli Servizi sulla possibilità di destinare personale alla sorveglianza, e con i sindacati per l’assegnazione di addetti alle fognature e unità di Lavoratori Socialmente Utili da stabilizzare. Un aiuto dovrebbe arrivare inoltre dalla sezione Chiaia della Polizia municipale per un supporto ai sorveglianti della Villa Comunale impegnati nella chiusura dei 13 varchi di accesso al parco. Annunciata infine dall’assessore Ciro Borriello la pubblicazione di un avviso pubblico per proposte di collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura del verde urbano in attesa del regolamento, che è in via di definizione.