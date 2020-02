Carnevale a Volla: come cambia la viabilità

Sono circa 350 gli alunni delle scuole del territorio che venerdì 21 febbraio parteciperanno al Carnevale di Volla con una sfilata. Per l'occasione, tra le 9.00 e fino alle 11,00, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, saranno temporaneamente chiuse al traffico veicolare per motivi di sicurezza le seguenti strade:

Via Napoli, Via G. Leopardi, via Carducci con arrivo e sosta presso la tendo-struttura;

Via De Carolis, Via Filichito, Via L. Einaudi, Via Carducci con arrivo e sosta presso la tendo-struttura;

Via Caduti di Nassiriya via Famiglietti- via Dante Alighieri- via Einaudi, via Carducci con arrivo e sosta presso la tendo-struttura.

Sarà inoltre temporaneamente interdetta, per consentire il passaggio del corteo, via Carducci (ma non per i residenti).