Galleria Vittoria: nuovo dispositivo di traffico per chi può muoversi in città

Causa lavori all'impianto di illuminazione da parte della Citelum, a partire dal prossimo 16 marzo entrerà in funzione un nuovo dispositivo di traffico nella galleria urbana della Vittoria.

Le regole riguardano la sola viabilità infrasettimanale, e solo la fascia oraria compresa tra le 23:30 e le 05:00 del 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 marzo e 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 aprile.

Il dispositivo prevede:

A) divieto di transito veicolare nella semicarreggiata direzione piazza Municipio:

1. dalle ore 23:30 del 16/03/2020 alle ore 5:00 del 17/03/2020;

2. dalle ore 23:30 del 17/03/2020 alle ore 5:00 del 18/03/2020;

3. dalle ore 23:30 del 18/03/2020 alle ore 5:00 del 19/03/2020;

4. dalle ore 23:30 del 19/03/2020 alle ore 5:00 del 20/03/2020;

5. dalle ore 23:30 del 23/03/2020 alle ore 5:00 del 24/03/2020;

6. dalle ore 23:30 del 24/03/2020 alle ore 5:00 del 25/03/2020;

7. dalle ore 23:30 del 25/03/2020 alle ore 5:00 del 26/03/2020;

8. dalle ore 23:30 del 26/03/2020 alle ore 5:00 del 27/03/2020.

B) divieto di transito veicolare nella semicarreggiata direzione piazza della Vittoria:

1. dalle ore 23:30 del 30/03/2020 alle ore 5:00 del 31/03/2020;

2. dalle ore 23:30 del 31/03/2020 alle ore 5:00 del 1/04/2020;

3. dalle ore 23:30 del 1/04/2020 alle ore 5:00 del 2/04/2020;

4. dalle ore 23:30 del 2/04/2020 alle ore 5:00 del 3/04/2020;

5. dalle ore 23:30 del 6/04/2020 alle ore 5:00 del 7/04/2020;

6. dalle ore 23:30 del 7/04/2020 alle ore 5:00 del 8/04/2020;

7. dalle ore 23:30 del 8/04/2020 alle ore 5:00 del 9/04/2020;

8. dalle ore 23:30 del 9/04/2020 alle ore 5:00 del 10/04/2020.

C) nella carreggiata opposta di cui alla lettera B), il senso unico di circolazione da via Ammiraglio Ferdinando Acton a via Arcoleo/via Chiatamone. In entrambe le fasi di lavorazione di cui alle lettere A) e B), il percorso alternativo in direzione piazza Municipio sarà il seguente: via Chiatamone – via Lucilio - via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton.