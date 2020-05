Mobilità sostenibile: presto una delibera per potenziare gli spostamenti in città con mezzi alternativi

La commissione Qualità della Vita presieduta da Francesco Vernetti prosegue l'analisi della Fase 2 nella nostra città. Con l'assessore Alessandra Clemente oggi in particolare si è discusso delle misure in cantiere per rilanciare la mobilità all'insegna della sostenibilità.

"A breve - ha spiegato l'assessore Clemente - sarà approvata una delibera che intende individuare nuove leve per favorire misure alternative per gli spostamenti". Innanzitutto si punterà alla promozione del Bike to school e e del Bike to work, ovvero dell'uso della bici per gli spostamenti in città, anche attraverso manifestazioni di interesse per l'installazione di colonnine per la ricarica delle bici a pedalata assistita. Sarà inoltre promosso l'uso dei monopattini elettrici, vera novità della mobilità urbana nella Fase2 dell'emergenza, a Napoli come un po' dappertutto in Italia. Proseguono intanto i lavori per potenziare i mezzi di trasporto provinciale,per favorire meglio gli interscambi tra le diverse aree della città.