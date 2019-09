I migliori scooter elettrici per muoversi a Napoli

Ecco la nostra selezione dei 4 migliori modelli di scooter elettrici, a zero emissioni, per tutti i gusti e tutte le tasche,ideali per muoversi in città:

Askoll eS1

L’Askoll eS1 è uno scooter elettrico monoposto essenziale e dal costo ridotto. Realizzato dall’azienda italiana Askol è dotato di motore brushless da 1,5 kW, capace di spingerlo a 45 km/h di velocità massima. Ha batteria estraibile, che garantisce 40 km di autonomia e si ricarica in 3 ore nella presa di casa.

L’eS1 ha due cerchi da 16” (80/80 il pneumatico anteriore, 90/80 il posteriore) ed è dotato di pedana piatta e di un robusto portapacchi.

Askoll eS1 è acquistabile a 2.290 euro.

Vespa elettrica

Elegante e ammiccante, ha una potenza di picco di 4 kW e velocità limitata a 45 km/h. La batteria agli ioni di litio garantisce 100 km di autonomia e richiede 4 ore per la ricarica. Ha cruscotto digitale TFT a colori di 4,3 pollici e connettività Bluetooth per trasformare il display in un’estensione dello smartphone utilizzabile senza mai togliere le mani dal manubrio per le chiamate, con visualizzazione delle notifiche dei messaggi, attivazione comandi vocali e gestione della musica.

Da ricordare, poi, la Vespa Elettrica X, con generatore alimentato a benzina che consente un’autonomia fino a 200 chilometri.

Vespa elettrica è acquistabile a partire da 4.818 euro (con incentivi statali inclusi).

BMW C Evolution

BMW C Evolution è un maxi scooter elettrico dalle linee moderne ed aggressive, con una potenza massima di 35 kW (48 CV) e circa 600 Nm di coppia alla ruota posteriore. La velocità massima è autolimitata elettronicamente a 120 km/h, con un'accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 2,8 secondi. Grazie ai moduli batteria di ultima generazione da 94 Ah, l'autonomia del C evolution arriva fino a 160 chilometri. Vanta anche funzioni innovative come l'assistenza alla retromarcia e il controllo antislittamento.

BMW C Evolution è acquistabile a 15.650 euro.

Niu NGT

Niu NGT ha motore Bosch da 3 kW installato nel mozzo ruota posteriore e batterie asportabili di Panasonic agli ioni di litio. Gli accumulatori garantiscono autonomia fino a 100 chilometri, con ricarica in 3,5 ore, con velocità massima di 70 km/h. Ha poi display a colori e app dedicata per smartphone che consente di controllare vari parametri come posizione, cronologia di guida, stato del mezzo, diagnostica, allarmi antifurto e molto altro.

Niu NGT è acquistabile a 3.999 euro.