I migliori monopattini elettrici per muoversi in città

Pratici, facili da usare, economici e ad impatto zero, i monopattini elettrici sono mezzi a due ruote decisamente accattivanti e convincenti, in particolare in questo periodo di restrizioni all'utilizzo dei mezzi pubblici per l'emergenza da Coronavirus.

Sempre più di moda tra gli appassionati della mobilità alternativa ed ecosostenibile, consentono sicuramente di risparmiare tempo e anche soldi di carburante e parcheggio negli spostamenti in città.

In attesa dell'arrivo del bonus da 200 euro, ecco quindi 5 modelli scelti per voi, con costi per tutte le tasche e autonomia anche di 45 Km.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro è sicuramente tra i modelli più conosciuti. Si tratta di un monopattino elettrico pieghevole con 45 Km di autonomia ed una velocità fino a 25km/h. Dotato di freno a disco e sistema di frenata rigenerativo, ha un robusto telaio in alluminio aerospaziale e completa fanaleria all'anteriore e al posteriore.

Scopri di più su Amazon a 464 euro

Ninebot by Segway ES1

Da Ninebot arriva il Segway ES1, un monopattino elettrico pieghevole con velocità massima di 20 km/h e autonomia fino a 25 km. E' dotato di fanaleria a LED, potenza di 250 Watt, ruota anteriore ammortizzata e display che mostra velocità, connessione Bluetooth e livello batteria. Da evidenziare l’app dedicata, il freno elettrico anteriore (dotato di sistema anti bloccaggio), il freno meccanico al posteriore e la funzione Cruise Control sicuramente comoda sui lunghi percorsi.

Scopri di più su Amazon a 299 euro

Ninebot by Segway ES2

Sempre Ninebot propone in fascia più alta il modello Segway ES2, con 25 Km di autonomia e una velocità massima di 25 Km/h. Ripiegabile, questo monopattino ha una portata di 100 Kg, un peso di 12 Kg, ruote ammortizzate e cruise control per percorrere comodamente lunghe distanze. Completano il modello il controllo remoto via App, la resistenza all'acqua e luci LED personalizzabili nella parte inferiore.

Scopri di più su Amazon a 399 euro

Windek

Il monopattino elettrico di Windek è disponibile in due diverse colorazioni: bianco e nero. Ha velocità massima di 25 Km/h e autonomia di 20 Km. Pieghevole, pesa 12 KG ed è dotato di freno a disco posteriore e faro anteriore a Led.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 349 euro

Revoe Tech

Il monopattino elettrico Revoe Tech ha un costo contenuto, velocità massima di 20 Km/h e fino a 15 km di autonomia, grazie alla batteria da 4400 mAh realizzata da Samsung. Il motore è da 250W, le ruote da 6,5’’. Sospensione anteriore e luci LED anteriori e posteriori, per un monopattino elettrico pratico e leggero (9,5 kg) con display LCD.

Scopri di più su Amazon a 219 euro