Auto a GPL: i migliori modelli sul mercato

Il GPL ovvero Gas di Petrolio Liquefatto, è un idrocarburo impiegato in auto-trazione con ottime prestazioni in termini di potenza e funzionamento del motore, che tra l'altro mantiene in perfetta efficienza, senza logorarne le componenti. Ha inoltre emissioni ridotte di ossido di carbonio ed azoto,idrocarburi aromatici, anidride solforosa e particolato: dunque inquina molto meno delle vetture alimentate a diesel o benzina. Considerato anche che l'alimentazione a GPL consente di abbattere i costi del carburante, il GPL è sempre più richisto per le vetture in ottica green e le citycar economiche.

La proposta di vetture alimentate a GPL delle case automobilistiche è davvero ampia, con modelli per tutte le esigenze e tutte le tasche. Ecco la nostra selezione dei migliori per il 2019:



Fiat Panda

La Fiat Panda GPL è una citycar disponibile nelle versioni a GPL e metano a partire da 14.550 euro. Compatta, spinta da un motore con cilindrata di 1,2 litri e potenza di 69 cavalli, è tra le più vendute in Italia e certamente ideale per gli spostamenti a Napoli, dove dimensioni ridotte e agilità sono requisiti fondamentali per una vettura.

Dacia Duster

La Dacia Duster è un Suv famoso per il suo prezzo contenuto, che nella variante GPL parte da 13.950 euro. Motore da 1.6 litri e potenza di 166 CV è pratico e comodo per chi ha famiglia e si sposta anche fuori città, magari per week end in campagna o montagna.

Renault Twingo

La Renault Twingo è una citycar dal look giovane, accattivante e moderno. Per la variante benzina/GPL il prezzo parte da 12.450 euro. Si tratta di un'auto equipaggiata con motore turbo TCe 90, con una coppia massima di 135 Nm e velocità fino a 170 Km/h.

Kia Sportage

Il Suv Kia Sportage è un modello dalle dimensioni generose, in vendita a partire da 26.500 euro. La versione GPL vanta un ricco allestimento, con cerchi in lega da 17", climatizzatore manuale, cruise control, radio DAB , touchscreen da 7'' e sistemi di mirroring Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale e retrocamera posteriore.

