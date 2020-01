La denuncia del consigliere Simeone: "Oltre il danno la beffa. Per arrivare a destinazione, gli utenti costretti a pagare due biglietti"

Resta ancora limitata alla tratta Dante-Colli Aminei la funzionalità della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, in forte difficoltà dopo l'incidente che ha coinvolto tre convogli nei pressi della stazione di Piscinola. Il servizio è infatti ripreso in modalità parziale, mentre sono in corso le indispensabili verifiche da cui esito dipende la riapertura dell'intero percorso.

Il servizio quindi non consente in un verso di raggiungere la stazione Garibaldi (escluse anche le stazioni Toledo, Municipio e Università) e dall'altro di arrivare a Piscinola (escluse anche le stazioni Frullone e Chiaiano).

Il presidente della Commissione comunale alle infrastrutture, Nino Simeone, ha scritto una lettera a sindaco Luigi De Magistris, al vice-sindaco con delega al trasporto pubblico Enrico Panini e all'amministratore unico dell'ANM Nicola Pascale, sollevando la questione - di non poco conto per i tanti pendolari che ogni giorno devono utilizzare la metro - del doppio biglietto necessario per raggiungere piazza Garibaldi.

"La riduzione del percorso - denuncia Simeone - oltre al disagio arrecato ai passeggeri che devono raggiungere Piazza Garibaldi e viceversa, sta costringendo chi non riesce ad utilizzare la navetta, a dover pagare un doppio biglietto: per la linea 1 fino alla stazione Museo e per la linea 2, gestita da Trenitalia, fino a Piazza Garibaldi. Per non aggravare anche dal punto di vista economico una situazione già critica per l'utenza - suggerisce Simeone - si chiede di attivarsi per stipulare un'urgente convenzione temporanea tra ANM e Trenitalia per consentire a chi deve raggiungere Piazza Garibaldi (e viceversa) di utilizzare un unico biglietto di corsa singola".