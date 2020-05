Via Duomo: i lavori finiranno entro l'8 dicembre 2020

Sospesi durante il lockdown, all'inizio della Fase 2, dallo scorso 4 maggio, sono ripresi e stanno procedendo a pieno ritmo i lavori nel cantiere di via Duomo, tanto da farne annunciare l'ultimazione prima di Natale 2020 nel corso della riunione della Commissione comunale Mobilità, presieduta da Nino Simeone, con il responsabile unico del procedimento, l'architetto Luca D'Angelo.

Entro il 31 luglio, in particolare, è previsto il completamento del tratto fino a via Settembrini. Da settembre si proseguirà poi fino a via Foria. I lavori quindi termineranno entro l'8 dicembre: questo l'annuncio dato oggi dall'architetto D'Angelo, che non ha mancato di evidenziare alcune persistenti difficoltà di carattere "ambientale", come la frequente invasione del cantiere da parte di motocicli.

Resta in ognicaso da definire non solo la questione della viabilità della strada dopo la riapertura, ma anche il destino dei porticati trasformati ormai da tempo in abitazione di fortuna da tanti homeless.