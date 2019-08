Ischia: primo week end di agosto da record

Sono stati più di 71 mila i passeggeri in arrivo e partenza dai porti dell'isola verde registrati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera nel primo weekend di agosto.

I dati della Guardia Costiera attestano un aumento di circa 7 mila visitatori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ben 616mila, poi, i passeggeri in transito a luglio contro i 603mila circa del 2018. Stabile invece, rispetto allo scorso anno, il numero di autoveicoli sbarcati sull'isola con 3400 vetture in arrivo e 2 mila in partenza.

Il traffico maggiore, come sempre, nel porto di Ischia che tra venerdì e domenica ha registrato oltre 47 mila passeggeri (27 mila in arrivo e 20 mila in partenza) e 3400 automezzi (2200 in arrivo e 1200 in partenza).

La maggior parte delle partenze, come da previsioni, è avvenuta domenica 4 agosto: oltre 9 mila i passeggeri partiti dal porto di Ischia e quasi 5 mila da quello di Casamicciola Terme. Nessuna criticità per le operazioni di imbarco e sbarco e servizi regolari per le corse, il nuovo dispositivo di viabilità portuale ed extra-portuale ha funzionato in pieno. Molto utile, in particolare, per velocizzare gli imbarchi e snellire la circolazione, l'introduzione di cartellini colorati per ciascuna Compagnia di Navigazione da sistemare sul cruscotto delle vetture