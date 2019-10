E' possibile vivere senza auto?

Vivere senza auto è possibile? Secondo Linda Maggiori, classe 1981, blogger che vive sperimentando uno stile ecosostenibile con marito e quattro figli a Faenza, comune di meno di 59mila abitanti in provincia di Ravenna, non solo è possibile, ma necessario "per ripensare la nostra vita e la città".

Come, e se, si tratta di un modello esportabile anche in una metropoli come la nostra, tra incombenze di lavoro e di famiglia e km di distanza, Linda - che l'auto non la usa più da circa 10 anni - lo spiegherà oggi pomeriggio alla libreria il Mattonicino di Posillipo, dove presenterà il suo libro - appunto - "Vivere senza auto" per Macro Edizioni.

Linda non solo illustrerà i vantaggi economici, ambientali e sociali dello stile di vita car free, ma racconterà l'esempio di tante famiglie come la sua che, nelle grandi città come nelle cittadine di provincia, hanno definitivamente rinunciato all'auto. In Italia, infatti, anche se sembra difficile da credere, le famiglie car free sono sempre più numerose: non solo per una questione di risparmio o di spostamenti, ma perché «senza auto cambia la forma delle case, delle strade, delle piazze, delle coste e delle montagne. Cambia la forma del paesaggio. Cambia il progetto di tempo libero. Cambia l'idea di ambiente, natura e clima. Cambia il modo di incontrarsi per strada. Cambiano le domande, i sogni e i colori. Cambia l'agenda urbana. Cambiano i doveri e i diritti. E torna un po' di felicità, smarrita nelle pieghe della fretta» come scrive nella prefazione del volume Paolo Pileri, urbanista e docente presso il Politecnico di Milano.