Frecce Trenitalia: le regole anti-contagio per viaggiare in treno

Trenitalia, del Gruppo FS Italiane, ha varato un nuovo criterio per la prenotazione dei posti a bordo delle Frecce finché resteranno in vigore le regole anti-contagio.

"La nuova funzione di prenotazione, ideata e realizzata da FSThecnology, sempre appartenente al Gruppo FS, garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle disposizioni anti COVID-19, mantenendo invariato il comfort offerto ai viaggiatori" spiega un comunicato del Gruppo, precisando che l'iniziativa va ad aggiungersi a quelle già poste in essere di potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione dei treni; installazione a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani; istituzione di una task force intersocietaria per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e garantire il coordinamento di tutti gli interventi disposti dai provvedimenti governativi in materia.

Tutte le modifiche alle modalità di viaggio, con i relativi costi, possono essere consultate sui canali di vendita di Trenitalia, mentre le informazioni sulla circolazione dei treni sono disponibili su App Trenitalia e il sito web trenitalia.com.

Come si vede dall'elaborazione grafica sopra riportata, il nuovo dispositivo di viaggio si basa sull'alternanza dei posti che possono o non possono essere occupati.