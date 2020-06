Distanziamento sociale e bonus: da noi tutti pazzi per bici & co

Il distanziamento sociale imposto dall'emergenza CoVid e il bonus mobilità riaccendono l'interesse per le due ruote: non sono solo biciclette ma anche monopattini e skateboard, per una nuova mobilità urbana più eco-sostenibile e meno dipendente dal trasporto pubblico.

Una ricerca di "idealo", portale internazionale di comparazione prezzi europeo, in particolare dicde che in un solo mese le ricerche on line di prodotti della categoria Bici e Accessori legati alla micro-mobilità sono aumentate di oltre il 225%.

Ad aumentare soprattutto l’interesse verso le bici da città, le cui ricerche in rete segnano +1.285,3%, bici elettriche con +912,9%, bici pieghevoli a +522,8%, monopattini elettrici +457,2% e skateboard +439,3%.

Per quanto riguarda le biciclette, a destare il maggiore interesse risultano quelle da trekking (+915,0%), seguite da mountain bike (+902,0%),bici da corsa (+407,0%), e bici per bambini (+342,0%).

Mettendo a confronto i dati di sei paesi europei, la ricerca di "idealo" evidenzia infine che la crescita di interesse per l’acquisto di bici elettriche in Italia è stata superiore al 900% (+912,9%), contro il +140,0% del Regno Unito, +120,4% della Francia, +92,2% di Germania e Austria e +66,5% della Spagna.