Biciclette, Napoli agli ultimi posti per utilizzo

Anche quest’anno si è tenuto il Giretto d’Italia, l'iniziativa di Legambiente che si propone di promuovere la mobilità ciclistica.

Organizzato con il sostegno di CNH Industrial, Euromobility e VeloLove, il Giretto d'Italia rientrava nella Settimana Europea della Mobilità 2019 e ha partecipato anche Napoli: i numeri della manifestazione nella nostra città, tuttavia, dimostrano che all'ombra del Vesuvio c'è ancora molto da fare per diffondere l'uso della bici come mezzo di trasporto urbano alternativo.

Nelle 25 città che hanno aderito alla manifestazione - Bologna, Bolzano, Brescia, Carmagnola (TO), Carpi (MO), Fano (PU), Ferrara, Genova, Jesi (AN), Lecce, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pavia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione, Torino, Trento, Udine, Vittorio Veneto (TV) - sono stati allestiti appositi check-point per contare le biciclette transitanti durante la mattina, nella fascia oraria tipica degli spostamenti verso l’ufficio o la scuola: dai varchi sono passati in totale 35.461 ciclisti.

Ad aggiudicarsi per lil terzo anno consecutivo la maglia rosa del Giretto d’Italia è stata Piacenza con 4.716 passaggi di bici - soprattutto studenti - contro gli appena 278 della nostra città, che si colloca così tra le ultime 7 insieme con Carpi (272), Lecce (205), Riccione (204), Genova (196), Modena (125) e Carmagnola (114) per utilizzo della bici nelle ore di punta mattutine.